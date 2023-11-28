Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? 28 Kasım 2023

Dolar 28 Kasım 2023 Salı günü 28.92 TL'den işlem görüyor. Önceki işlem gününde 28.9348 seviyesinden kapanan Dolar/TL’nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.07 olarak gerçekleşti.

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DolarTL'de 28.50 seviyesi üzerinde pozitif hareketine devam ediyor. Hem küreselde hem de iç tarafta haber akışı oldukça yoğun. CDS tarafında ise 400'ün altında seyir devam ediyor. Türkiye'nin hem risk algısında hem de uygun maliyetli borçlanması açısından bu düşüş oldukça olumlu. DolarTL'de orta ve uzun vadede ana yön yukarı olmaya devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 28.92 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.892 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 28 KASIM 2023

Ekonomi uzmanlarının 28 Kasım 2023 dolar yorumları: USDTRY yatay eğilimli yükseliş hareketini sürdürüyor. Yukarı 29.80 seviyesine doğru yükseliş eğiliminin sürmesini bekleriz. DolarTL'de 28 seviyesi destek olmayı sürdürüyor.