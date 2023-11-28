Dolar/TL rekor tazeledi

Dolar/TL'de son üç aydır olduğu gibi bu sabah da sınırlı yükseliş devam etti. Kur, bu sabah 28,93 ile rekor tazeledi.

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Dolar/TL yaklaşık üç aydır devam eden günlük sınırlı yükseliş eğilimine devam ederek güne yeni tarihi zirve olan 28,93 seviyesinden başladı.

Merkez Bankası (TCMB) öncü verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre toplam rezervler geçen hafta 136,5 milyar dolara yükselerek tarihi zirvesine çıktı.

Dolar/TL eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğiliminde. Kur güne yeni zirve olan 28,93 seviyesinde başladı.

TL’DE YÜZDE 35’LİK DEĞER KAYBI

TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35,3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 28,4 oldu.

Bugün iç gündemde takip edilecek bir veri bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık edeceği Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı mesajları izlenecek.

Bu hafta iç veri gündeminde üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verileri öne çıkacak. Reuters anketine göre Türkiye ekonomisinin yurt içi talebin ve tüketimin yüksek seyrinin de etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 5,6 büyümesi, 2023’ün tamamında büyümenin yüzde 4,2 olması bekleniyor.

Haftanın kalanında veri gündeminde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi, Hazine iç borçlanma stratejisi, PMI ve İTO öncü enflasyon da yer alacak.

TCMB geçen hafta beklentileri aşan faiz artışına giderken, daha sınırlı adımlarla kısa sürede sıkılaştırmayı tamamlayacağı sinyali verdi. Politika faizi yüzde 40’a çıkarken, TCMB parasal sıkılığın ise “gerektiği müddetçe” sürdürüleceğini söyledi.

Mayıs ayındaki genel seçim öncesi 700 baz puana ulaşan CDS’te alışılagelmiş politikalara doğru geçişle birlikte başlayan düşüş 350 baz puanın altında sürüyor.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı döngüsünün sonuna geldiği beklentilerini koruyan yatırımcılar bu hafta açıklanacak enflasyon verilerini beklerken Asya borsaları yükseldi, dolar ise üç ayın dip seviyesine geriledi.

Piyasalar, Fed’in gelecek ay politika faizini yüzde 96,8 olasılıkla sabit tutacağını ve 2024’ün ortalarında faiz indirimlerine başlayabileceğini fiyatlıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın da Cuma günü yapacağı konuşma, faizlerin gelecek seyrini değerlendirmek isteyen işlemciler tarafından yakından izlenecek. (REUTERS)

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