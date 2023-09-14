ECB’nin kritik faiz kararı bekleniyor: Ekonomistler ikiye bölündü

Avrupa Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için faiz artırır mı? Bugün açıklanacak ve merakla beklenen karar ekonomistleri ikiye böldü...

Sozcu.com.tr

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Avrupa Merkez Bankası’nın bugün art arda 10’uncu kez faiz artırımı yapıp yapmayacağı konusundaki ikilem sürüyor.

Yetkililerin benzeri görülmemiş parasal sıkılaştırma kampanyalarını duraklatmayı ya da mevduat faizini yüzde 4’lük rekor bir seviyeye yükseltmeyi seçmeleri halinde Euro bölgesi için tüm tahminler güncellenecek.

EKONOMİSTLER İKİYE BÖLÜNDÜ

ECB faiz kararına ilişkin tahminler uzmanları ikiye bölerken Bloomberg’in anketine katılan 34 ekonomist bir sabit kalma öngörüsünde bulundu. 32 ekonomist ise faiz artışı öngördü.

Durumu bilen kaynaklara göre, toplantıya girerken Yönetim Konseyi içinde de sonuca dair kesin bir fikir bulunmuyordu.

Kimi politika yapıcılar, borçlanma maliyetlerindeki yeni bir artışın Avrupa’nın zor durumdaki ekonomisini tehlikeye atacağından endişe ediyor. Şahin ECB yöneticileri ise daha fazla hamle yapılmadan enflasyonun yüzde 2’lik hedef seviyeye dönmeyeceğini düşünüyor.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

ECB’nin faiz artışlarında ne zaman frene basacağına ilişkin tartışmalar sürerken diğer yandan faiz indiriminin ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor. Bazı ekonomistler faizlerde ilk indirimin martta gerçekleşeceğini öngörürken, finansal piyasalar gelecek yaz için tahminlerde bulunuyor.

Yönetim Kurulunun politika belirleme konusundaki kararını enflasyon görünümüne, altta yatan fiyat baskılarına ve geçmişteki parasal sıkılaştırmanın ekonomi üzerindeki etkisine göre vereceğini ve veriye dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceğini yinelemesi muhtemel görülüyor.

BÜYÜME TAHMİNLERİ KARAMSAR

Öte yandan Avrupa’nın ekonomik görünümüne dair tahminler de kötümserleşiyor. Avrupa Komisyonu, büyüme tahminlerini düşürdü.

Komisyon ekonominin bu yıl sadece yüzde 0,8, 2024’te ise yüzde 1,3 oranında büyüyeceğini tahmin etti. Diğer yandan enflasyona dair tahminler de kötümserliğini korudu.