Enka İnşaat’ın net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 100 arttı

Enka İnşaat'ın net dönem kârı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artarak piyasa beklentilerini aştı.

Sozcu.com.tr

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Enka İnşaat üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Enka İnşaat, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 3,8 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Şirket geçen senenin aynı döneminde 1,9 milyar TL net dönem kârı elde etmişti.

Piyasaların beklentisi ise şirketin bu dönemde yaklaşık 3,5 milyar TL kâr açıklaması yönündeydi.

Şirket üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 23,3 milyar TL gelir açıkladı. Şirket geçen senenin aynı döneminde 20,2 milyar TL gelir elde etmişti. Şirketin geliri yıllık bazda yüzde 15, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 56 arttı.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârlılık) üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2 azalış gösterirken, çeyreksel bazda yüzde 21,4 artış gösterdi ve 4,5 milyar TL oldu.

Bu sonuçlarla birlikte şirketin 9 aylık net dönem kârı 10,0 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022'nin ilk dokuz ayında şirket 3,1 milyar TL zarar açıklamıştı.

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