Fed faiz kararı açıklandı
ABD Merkez Bankası (Fed) bugünkü toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faizi 22 yılın zirvesinde sabit tutma kararı aldı.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugünkü toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı. Karar 12 üyenin oybirliğiyle alındı.
Piyasa beklentisi de faizin bugün sabit bırakılacağı yönündeydi.
Fed açıklamasında, ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte güçlü büyüme kaydettiği, istihdam artışlarının yılın ilk yarısına göre zayıflasa da güçlü kaldığı, işsizlik oranının düşük, enflasyonun ise yüksek kaldığı vurgulandı.
Fed, Mart 2022’den bu yana yaptığı 14 toplantının 11’inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı.
ABD’de yıllık tüketici enflasyonu enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981’den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından haziranda yüzde 3'e gerilemişti ancak eylülde yüzde 3,7'ye yükseldi. Çekirdek enflasyon da eylülde yüzde 4,1'e gerilemişti.