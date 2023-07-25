FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?
Fed faiz kararı 25 baz puan artırması yönünde olması beklenirken yatırımcılar ve ekonomistler bahsi geçen artırımın Fed'in mevcut sıkılaştırma döngüsü kapsamında son artırım olacağını tahmin ediyorlar. FED faiz kararı, 25 ve 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek toplantıların ardından Temmuz akşamı saat 21.00'de açıklanacak.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Banka’nın “şahin” adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü TSİ ile saat 21:30'da açıklanacak.
FED FAİZ KARARI NE OLUR?
Fed’in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül’deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.
Son olarak, hazirandaki toplantısında politika faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit bırakan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 26 Temmuz’daki para politikası toplantısında 25 baz puan faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.