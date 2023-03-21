FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı beklentisi ne yönde?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağı, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da oldukça önemli olduğunu ifade ederek, gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde olacak. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.
Küresel ölçekte bankacılık sektöründeki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağına dikkati çekti.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde olacak. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00’de duyurulacak.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE KADAR?
Fed’in gelecek hafta alacağı para politikası kararlarına ilişkin fiyatlamalarda yüzde 62 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği tahmin edilirken, yüzde 38 ihtimalle de bankanın faiz artırmayacağı öngörülüyor.
Analistler, bankanın para politikası adımlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının da oldukça önemli olduğunu kaydederek, gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.