Yabancı uzmanlar: Erdoğan seçilirse TL’de düşüş sürer

Financial Times'a göre, seçim öncesi Türk Lirası'nın dolar karşısında ilk kez 20 seviyesine ulaşması, Türkiye'nin ekonomik ve finansal sisteminde artan baskıyı vurguluyor.

Sozcu.com.tr

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Financial Times’a göre, Türk lirasının dolar karşısında ilk kez 20 seviyesine gelmesi, ülke ekonomisi ve finansal sistemi üzerindeki artan baskının altını çizdi.

İngiliz finans gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinde beklenmedik şekilde güçlü performans göstermesi, Türkiye’nin finansal piyasalarını sarstı.

Analizde yatırımcıların Erdoğan’ın alışılmadık politikalar izlemeye devam edeceğinden giderek daha fazla endişe duyduğu belirtildi.

AYNI POLİTİKALAR DEVAM EDECEK Mİ?

Gazetenin Türkiye muhabiri Adam Samson’ın imzasıyla yer alan analizde, hükümetin döviz piyasasına doğrudan müdahaleleri ve döviz satın alımlarını zorlaştıran düzenlemeleri ile lirayı yönetmeye çalıştığı belirtildi.

FT’ye değerlendirmelerde bulunan Londra’daki Capital Economics ekonomisti James Reilly, “Erdoğan yönetimindeki en olası yolun düşük faiz, kısıtlayıcı döviz düzenlemeleri ve yüksek enflasyonla karakterize edilen alışılmışın dışında politikanın devamı olacağını düşünüyoruz” dedi.

‘ORTODOKS POLİTİKA OLMAZSA LİRADA DÜŞÜŞ SÜREBİLİR’

Analistler, Erdoğan’ın ortodoks politikalar izlemeye başlamaması halinde seçimlerden sonra liranın önemli ölçüde zayıflayacağı görüşünde.

Oxford Economics analistleri konu ile ilgili hazırladıkları bir notta, “Aşırı dış dengesizlikler ve doları kısıtlama önlemleri göz önüne alındığında, liranın aşağı yönlü baskı altında kalmasını bekliyoruz” dedi.

Haberde son olarak Merkez Bankası’nın, cari işlemler açığı ve liranın düşüşünü yavaşlatmak için yaptığı müdahaleler nedeniyle azalan döviz stoklarının da endişe verici olduğu belirtildi.