Gözler Avrupa Merkez Bankası’nda: Faiz kararı bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), yarın yapacağı mart ayı toplantısında çekirdek enflasyon kaynaklı endişelerin öne çıkması öngörülüyor. Banka daha önce 50 baz puanlık faiz artışı yapacağını duyururken sonraki toplantılar için vereceği mesajlar yakından izlenecek.

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Euro Bölgesi’nde enflasyon baskısı gündemde kalmaya devam ederken, bu durum ECB’nin politika alanını daralttı.

Piyasalarda, Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyonun şubat ayında yüzde 5,3’ten yüzde 5,6’ya çıkmasının, ECB’nin alacağı kararlarda ve bundan sonraki politikalarına ilişkin vereceği ipuçlarında en önemli faktörlerden bir tanesi olacağı tahmin ediliyor.

50 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENİYOR

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte ECB’nin zaten 50 baz puanlık bir artırım yapacağını duyurduğunu belirtti. Faiz cephesinde herhangi bir sürpriz beklenmediğini ifade eden Houte, ”Daha ilginç olan konu mart ayından sonra ne bekleyebileceğimizdir” dedi.

Houte, önceki haftalarda bazı ECB üyelerinin faiz artırımlarının mart ayından sonra da devam ettirilmesi gerektiği konusunda fikir beyanında bulunduğunu söyledi. Houte, enerji fiyatlarındaki güçlü düşüşün hem tüketiciler hem de işletmeler nezdinde ekonomik hassasiyeti artırdığını kaydetti.

Bu bağlamda ECB’nin yeni tahminlerinin bu duruma biraz ışık tutabileceğini aktaran Houte, ”Enflasyon, tahminleri düşen enerji fiyatlarından dolayı aşağı yönlü revize edilebilirdi ancak ECB çekirdek enflasyonun önemli olduğunu açıklığa kavuşturdu ve şu anda enflasyonda yukarı yönlü baskı devam ediyor” diye konuştu.

‘FAİZDE ZİRVE GÖRÜLMEDİ’ AÇIKLAMALARI OLABİLİR

Nihai güçlü talepten dolayı enflasyonda hızlı bir düşüşün zor olabileceğini belirten Houte, bu sebepten dolayı basın toplantısında faiz oranlarında hala zirvenin görülmediğine dair açıklamaların olabileceğini ifade etti.

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding de Euro Bölgesi’nde enflasyonun gerilerken, çekirdek enflasyonun arttığına dikkati çekti. Schmieding, bankanın mart ayında söylemlerinde tonunu değiştirmesini beklemediğini de aktardı.

Bankadaki şahin ve güvercin kanadın kendi görüşlerini savunacağını söyleyen Schmieding, toplantıda mart ayının ötesinin de söz konusu olabileceği hararetli bir tartışmanın olabileceğini dile getirdi.

‘2024 ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞEBİLİR’

ECB’nin mayıs’taki bir sonraki hamlenin 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olacağı konusunda net bir sinyal vermeden, muhtemelen birden fazla faiz artırımının ardından geleceğine yönelik açıklamalarda bulunabileceğini kaydeden Schmieding, doğal gaz fiyatlarındaki son düşüşten dolayı bankanın 2024 için enflasyon tahminini aşağı yönlü güncelleyebileceğini vurguladı.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Dr Marco Wagner ise çekirdek enflasyondaki artıştan dolayı ECB’nin faizleri daha fazla artırmak için harekete geçebileceğini belirtti. Wagner, çekirdek enflasyona ilişkin riskler göz önüne alındığında ECB’nin 50 baz puanlık artırıma gidebileceği öngörüsünde bulundu.

Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyonun şubat ayında yüzde 5,3’ten yüzde 5,6’ya çıktığını dile getirerek, enflasyonun gücünü koruduğunu ve son kararın 50 baz puanlık faiz artırımı olabileceğini belirtti. (AA)

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