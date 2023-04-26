Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında: İşte son tahminler

Piyasalar yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın politika faizi kararını bekliyor. Beklenti faizlerde bu ay değişiklik olmayacağı, ancak seçim sonrasında belirgin artışlar olabileceği yönünde.

Sozcu.com.tr

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Piyasa bu hafta Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklanmış durumda. Beklenti faizlerde bu ay değişiklik olmayacağı yönünde. Ancak kimi ekonomistler seçim sonrası için belirgin artışlar bekliyor.

2021’in son aylarından itibaren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda indirimlere başlayan Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19’dan yüzde 8,5’e kadar indirmişti. Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi yüzde 8,5’de sabit bırakılmıştı.

ERDOĞAN’DAN FAİZ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise toplantı öncesinde faiz indirimi yönündeki mesajlarına devam etti.

İktidarda olduğu sürece faizlerin düşeceğini söyleyen Erdoğan cuma günkü konuşmasında, “Amerika'da faiz yükselebilir, Avrupa'da yükselebilir ama Türkiye'de faiz düşecek ve göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek” dedi.

PİYASA FAİZLERİ AYRIŞTI

Her ne kadar Erdoğan, kendisi iktidarda olduğu sürece faizlerin düşeceğini belirtse de ülke genelinde tüm faizler ay başından itibaren belirgin yükselişe geçti. TCMB faizi istisna kaldı.

Seçim sonrası alışılagelmiş politikalara tekrar dönülebileceği yönündeki beklentiler ve giderek artan döviz talebi sonrası faiz üst sınırları içeren regülasyonların gevşetilmesiyle yükseliş yaşandı.

Merkez Bankası verilerine göre sektör geneli ortalamalarına bakıldığında son altı ayda, üç aya kadar TL üzerinden açıklan mevduat getirisi yüzde 19 civarından yüzde 29 civarına yükselerek 20 yılın zirvesine çıktı.

Ekonomistlerin 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak faiz kararına ilişkin görüşleri ise şöyle oldu:

REUTERS ANKETİ

Ankete cevap veren 21 ekonomistin hepsi bu hafta yapılacak para politikası kurulu toplantısında bir haftalık repo faizinin mevcut yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin seçim sonrasındaki toplantılarda politika faizi seviyesi tahminleri ise çoğunlukla yukarı yönlü oldu.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Merkez Bankası’nın perşembe günkü toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekledi.

AA Finans’ın, toplantıya yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,5’de sabit bırakılmasını bekliyor.

Ekonomistlerden 4’ü politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19’u politika faizinin sabit tutulacağını öngördü.

FOREKS ANKETİ

Foreks Haber anketine katılan 17 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü.

Ankette, 2023 yıl sonuna ilişkin görüş veren 5 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 25,25 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50, en düşük beklenti ise yüzde 13,5 oldu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından düzenlenen ankete katılan 17 kurumun beklentisi, 27 Nisan’daki toplantıda politika faizinin yüzde 8,5 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Bu anket döneminde sadece 10 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktarırken; maksimum beklenti yüzde 39, minimum beklenti ise yüzde 6,5 oldu.

Medyan beklenti ise yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti. Mart anketinde 2023 sonu için medyan beklenti yüzde 24,5 seviyesindeydi.

JPMORGAN

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan ise bir araştırma notunda 14 Mayıs seçimleri öncesi son PPK toplantısında değişiklik sinyali vermeyen Merkez Bankası’nın faizi yüzde 8,5’ta sabit bırakmasını beklediklerini belirtti ve ekledi:

“Merkez Bankası, Mart ayı faiz kararında mevcut para politikası duruşunun deprem sonrasında gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğunu belirterek politika faizinde değişiklik sinyali vermemiştir. Merkez’in 25 Mayıs’ta yapılması planlanan PPK toplantısında yüzde 8.5’te beklemede kalmasını bekliyoruz.”

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