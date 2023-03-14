İflas haberiyle iki günde 465 milyar dolar buharlaştı

ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının ardından yatırımcılarda oluşan kaygılar küresel bankacılık hisselerinde keskin düşüşlere neden oldu. Dünya borsalarında iki günlük kayıp 465 milyar dolara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasları küresel piyasalarda şok etkisi yarattı. Bloomberg’in haberine göre, küresel hisse senetlerinin toplam piyasa değerinde iki günlük kayıp 465 milyar dolara ulaştı.

ABD’li düzenleyici kuruluşların bankalara ek kaynak sağlamak için attıkları adımların ardından Başkan Joe Biden hem yatırımcılara hem de banka müşterilerine güven telkin edici açıklamalarda bulundu. Ancak bu adımlar, bankadaki sorunların başka ülkelere de sıçrayacağı endişelerini yatıştıramadı.

ABD’nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle birlikte yatırımcılar küresel borsalarda riskten kaçış yönelimine girerken, dünya genelinde bankacılık hisselerinde sert düşüşler görüldü.

ABD’de bölgesel bankaları takip eden KBW Bölgesel Bankacılık Endeksi dün yüzde 7,7 değer kaybetti. Bu kayıp, Haziran 2020’den bu yana en sert günlük kayıp olarak kayıtlara geçti.

ABD’nin küçük bankalarından First Republic Bank’ın hisselerinde üç seansta kayıp yüzde 73’e ulaştı.

ABD’nin başlıca bankalarının hisse değeri dün 90 milyar dolar, son üç işlem gününde ise 190 milyar dolar eridi. ABD’deki yerel ve küçük bankaları ise en büyük kayıpları gören taraf oldu.

DÜNYA GENELİNE YAYILDI

Dün Avrupa’da da bankacılık ve sigorta şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler görüldü. İsviçre bankası Credit Suisse Grup AG hisseleri dün yüzde 15 kayıpla rekor düşük seviyeye geriledi ve bankanın temerrüt risk primleri rekor yüksek seviyeye yükseldi.

Avrupa’da bankacılık sektörü hisseleri dün yüzde 5,7 oranında ekside kapanırken, Almanya’nın Commerzbank bankası hisseleri yüzde 12,7 düştü

Asya borsalarında bankacılık hisseleri kayıplarını artırırken, en büyük düşüşleri kaydeden ise Japonya’daki şirketler oldu. Bankacılık sistemine yönelik riskler hakkında endişeler tüm hisselerin gerilemesine neden oldu.

MSCI Asya Pasifik Finansal Endeksi bugün yüzde 2,7 değer kaybederek 29 Kasım’dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, Japonya’nın en büyük bankalarından Mitsubishi UFJ Finansal Grup hisselerinde bugünkü kayıp yüzde 8,3’e ulaştı.

Güney Kore’de Hana Finansal Grup hisseleri bugün yüzde 4,7 oranında değer kaybederken, Avustralya’da ANZ Grup Holding hisselerinde kayıp yüzde 2,8 oldu.

SVB’nin ardından diğer bankaların da portföylerindeki tahviller nedeniyle zarar yazabilecekleri endişesi, hisselerdeki kayıplarda etkili oluyor.

FED FRENE BASACAK BEKLENTİSİ

Öte yandan, bankacılık sistemindeki endişeler nedeniyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artışında frene basacağı beklentisiyle ABD’de hazine tahvili faizlerinde sert düşüşler görüldü.

“Finansal piyasalar ince bir buz üzerinde yürüyor” diyen İsviçre’nin önde gelen bankalarından Credit Suisse’in Asya Pasifik bölgesi baş yatırım yetkilisi John Woods, Fed’in muhtemelen faiz artışlarına ara vereceğini çünkü mevcut sorunun büyük ölçüde likidite riskiyle ilgili olduğunu dile getirdi.

ABD’de 2008 yılından bu yana el konulan en büyük banka olan SVB’nin çöküşünde Fed’in faiz artırımlarının da rolü olduğu için politika faizinin gelecek aylardaki seyri hakkındaki beklentiler de değişti.

Nissay Varlık Yönetimi şirketi fon yöneticisi Taku Ito, “Bugün bankaları ve sigorta şirketlerini satıyorum ve birçok fon yöneticisi de aynısını yapıyor” dedi.

Sidney merkezli yatırım bankası Barrenjoey’de hisse senedi baş stratejisti Damien Boey, “Bankalardan kaçış başladı ve bankalararası piyasalarda stres görülüyor. Aslında, likidite önlemlerinin bu dinamikleri durdurması gerekirdi ancak küçük yatırımcı alınan bu önlemlere değil, haberlere ve bankalar önünde oluşan sıralara bakıyor” dedi.

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