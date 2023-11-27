İş Bankası Genel Müdürü Aran’dan faiz beklentisi

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TCMB'den gelecek ay 250 baz puan faiz artışı beklediğini söyledi. Aran, aralık olası faiz indirim süreci ve enflasyon-kur ilişkisine dair de konuştu.

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Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelecek ay 250 baz puanlık faiz artışı beklediklerini belirterek, beklenen sermaye akımlarının başlaması ve enflasyonda düşüşün görülmesi sonrası faiz indirimlerine gidilebileceğini söyledi.

Aran, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) Antalya’da gerçekleştirdiği kongre sırasında gazetecilere gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, “TCMB, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Son enflasyon raporunda bant aralığını genişletirken orta noktasının yüzde 36 ve tavan noktasının da yüzde 42 olduğunu söyledi. yüzde 40 faizi önümüzdeki ay yüzde 42.5 yaptığında beklediği en yüksek enflasyonun üzerinde, reel faize geçecek” dedi ve ekledi:

“Bunun da enflasyonun kontrol altına alınması bakımından, beklentilerin gerçekten yüzde 36-42 aralığında çıpalanması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

TCMB geçen hafta beklentilerin üzerinde 500 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 40’a yükseltirken, sıkılaştırma sürecinin hızı yavaşlatılarak kısa sürede tamamlanacağı mesajını verdi. Son artırımla birlikte TCMB, haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylülde 500 baz puan, ekimde 500 baz puan olmak üzere toplamda 3 bin 150 baz puan faiz artırmış oldu.

ÖNCE ARA, SONR İNDİRİM BEKLENTİSİ

Aralık ayındaki artıştan sonra faiz artırımına ara verilmesini öngördüğünü kaydeden Aran, enflasyondaki ve ekonomideki gelişmelerin gözleneceğini ve arzu edilen yönde sermaye akımları başladıktan sonra faizin bir süre sabit bırakılacağını, ortam rahatladıkça ve enflasyonda düşüş görüldükçe faizin tekrar beklentilere uygun olarak indirilebileceğini tahmin ettiğini ifade etti.

Aran, “Bence TCMB, faiz seviyesini sene sonunda kendi öngördüğü yere getirme konusunda çok kararlı görünüyor” dedi.

‘TL MEVDUATA DÖNÜŞ BEKLİYORUZ’

Aran ayrıca, atılan adımların ekonomide sadece fiyat istikrarını değil finansal istikrarı da sağlamak açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Faiz artırımlarının ardından mevduatın kompozisyonunda önemli bir değişiklik beklediğini de belirten Aran, “Dolarize olmuştuk ve yabancı para mevduatın payı çok artmıştı. Normalleşen politikada yabancı para mevduattan TL mevduata önemli bir dönüş bekliyoruz” diye konuştu.

Enflasyonun gelişimiyle beraber önümüzdeki üç ayın enflasyonunda ne öngörülüyorsa tasarruf mevduatına verilecek faizin de oraya çıkmak zorunda olduğunun altını çizen Aran, TCMB’nin çizdiği 2024 yılı tahmin eğrisiyle yüzde 50-55 bandındaki faizlerin 90 günlük dönem için yetmesi gerektiğini kaydetti.

‘KUR ENFLAYON KADAR ARTMALI’

Önceki dönemlerde olduğu gibi döviz kurlarında artık anormal artış beklemediklerini, enflasyona paralel bir kur artışı beklediklerini kaydeden Aran, iş dünyasının dengesini bozan asıl şeyin kurla enflasyon arasındaki makas olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tüm maliyetleri enflasyon üzerinde artıyor. Tüm gelirleri kur artışı üzerinden… Enflasyon yüksek, kur baskılanmış olduğunda bunun iş insanına hayrı yok. Ya da kurun arttığı enflasyonun ondan daha fazla arttığı durumda da bir hayrı yok. O yüzden enflasyon kadar artan kurun herkes için öngörülebilirliği sağlayacağını, yatırım kararlarını vermeyi kolaylaştıracağını düşünüyorum.”

Aran şu anda başlanılan yolda devam edilmesi durumunda, sonuçların ülkeyi 2026’da rahatlatacağını sözlerine ekledi.

Türkiye’ye girmek için bekleyen yabancı sermayenin yerel seçimlerden sonra değil seçimlerden önce geleceğini düşündüğünü belirten Aran şunları söyledi:

“Türkiye’de faiz oranlarının rasyonelleşmesiyle yabancı sermayenin artık kuru da öngörebilmesi sayesinde dövizini ne zaman bozdurup Türkiye’ye gireceği, Türkiye’de hangi enstrümanlara yatırım yapacağı ve buradan hangi işlere para yatıracağı konusunun netlik kazanacağı kanaatindeyim.” (REUTERS)

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