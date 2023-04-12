Japonya Merkez Bankası’ndan faiz mesajı

Japonya Merkez Bankası yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için para politikasını gevşetmeye devam edeceğini açıkladı.

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Japonya merkez bankasının (BOJ) başkan yardımcısı Shinichi Uchida, BOJ’un ekonomiyi ve ücret artışlarını desteklerken, yüzde 2’lik enflasyon hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşmak için para politikasını gevşetmeye devam edeceğini açıkladı.

Uchida söz konusu açıklamaları Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın bahar toplantılarına katılmak üzere Washington’da olan BOJ başkanı Kazuo Ueda adına katıldığı toplantıda yaptı.

Yıllarca deflasyonla, yani fiyatların genel düzeyinde sürekli bir düşüş yaşanması sorunuyla uğraşmış Japonya, kalıcı enflasyonu dizginlemek için parasal sıkılaştırma yapan gelişmiş ekonomilerin aksine, yüzde 2’lik enflasyon hedefini istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde tutturmak için ücretlerdeki artışların devam etmesini bekliyor ve parasal gevşeme yapıyor.

Ancak bazı analistlere göre bu yıl büyük şirketlerin yaptığı büyük ücret zamlarından sonra özel tüketim harcamalarının artmasıyla enflasyonun yüksek seviyede kalma olasılığı arttı.

BAŞKAN İLK TOPLANTISINDA DA AÇIKLAMIŞTI

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yeni Başkanı Kazuo Ueda ilk basın toplantısında, 5 yıllık görev süresi içinde yan etkilere dikkat ederek yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için çalışacağını belirterek, “Finansal sistem istikrarının sağlanması BoJ için büyük bir sorumluluktur. Fiyat ve finansal sistem istikrarını sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuşmuştu.

Uzun yıllar boyunca para politikası üzerinde çalıştığını ifade eden Ueda, “Politika operasyonları ile merkez bankacılığında pratik bir şekilde yer aldım. Bu deneyimimi kullanarak fiyat istikrarının sağlanması için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum” demişti. (REUTERS)

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