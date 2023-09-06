Kripto milyarderlerinin sayısı belli oldu

Kripto piyasası hakkında yayınlanan yeni rapora göre, dünyada yalnızca 22 kripto milyarderi bulunuyor. Bunların ise yalnızca 6'sı Bitcoin milyarderi.

Sozcu.com.tr

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Yatırım danışmanlığı şirketi Henley & Partners’ın raporuna göre, dünya üzerinde yalnızca 22 kişinin en az 1 milyar dolar değerinde kripto varlığı bulunuyor. Bunlardan 6 tanesi yatırımlarını Bitcoin’de tutuyor.

Kripto artık popülaritesinin zirvesindeki dönemde olduğu hızda büyüyemiyor olabilir ancak oldukça yaygın bir yatırım olmaya devam ediyor.

Dünya çapında yüz milyonlarca insan, Bitcoin başta olmak üzere birçok dijital varlığa sahip. Henley & Partners’ın yayınladığı Kripto Varlık Raporu’na göre, tam olarak 425 milyon kişi kripto kullanıyor.

ZENGİN KRİPTO YATIRIMCILARININ SAYISI

Raporda 88 bin 200 kişinin en az 1 milyon dolar değerinde kripto varlığına sahip olduğu belirtiliyor. Bu genel kripto kullanıcılarının yüzde 1’inden azına denk geliyor. Bunların 40 bin 500 kadarı yatırımlarını Bitcoin’de tutuyor.

Kripto varlıklarının değeri 100 milyon doların üzerinde olan yatırımcıların sayısı ise 182. Bunların 78’inin ise yatırımları Bitcoin’de.

İNSANLAR GÜVENEMİYOR

Öte yandan kriptonun güvenilirliği konusunda da hâlâ endişeler sürüyor. Nisan ayında Pew Research tarafından yapılan bir ankete göre Amerikalıların yüzde yetmiş beşi kripto para birimine yatırım yapmanın güvenli olduğundan emin değil.

Ankete katılanların yüzde 45’i yatırımlarının düşündükleri kadar iyi gitmediğini söylerken sadece yüzde 15’i beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.