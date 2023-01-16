Kur Korumalı Mevduat’ın maliyeti 2022’de 92,5 milyar TL oldu

Merkezi bütçeden Kur Korumalı Mevduat (KKM) sahiplerine ekimde 973 milyon TL ödendi.. 2022'de ise bütçeden KKM sahiplerine toplam 91,5 milyar TL ödendi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verilerini yayınlamasıyla Kur Korumalı Mevduat'la (KKM) ilgili veriler de açıklandı.

KKM sahiplerine aralıkta 973 milyon TL’lik kur farkı ödemesi yapıldı. Böylece 2022’de KKM sahiplerine toplamda 92,5 milyar TL hazine bütçesinden ödenmiş oldu. Merkez Bankası'nın dönüşümlü hesaplar için ne kadar ödeme yaptığı ise henüz bilinmiyor.

ÖNCEKİ AYLARDA NE KADAR ÖDENDİ?

Bütçeden KKM sahiplerine mart ayında 11,7 milyar TL, nisan ayında 4,5 milyar TL, nisanda 4,8 milyar TL, mayısta 16,1 milyar TL, haziranda 23,3 milyar TL, temmuzda 15 milyar TL, ağustosta 15 milyar TL ve eylülde 9,2 milyar TL, ekimde ise 6,6 milyar TL ödenmişti.

Kasımda mevduat sahiplerine ödeme yapılmazken aralıkta bu miktar 973 milyon TL oldu.

NE OLMUŞTU?

Aralık ayında yaşanan kur krizinin ardından hükümet kur korumalı mevduatı devreye alarak mudilerin yatırımlarını TL aracılığı ile bankada değerlendirmesine ve olası kur zararının Hazine aracılığı ile karşılanmasına ilişkin düzenleme getirmişti. Kur korumalı mevduatta hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerle açılabiliyor.

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