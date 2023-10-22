Mahkeme ifadeleriyle ortaya çıktı: Kripto piyasasında devlerin savaşı

Kripto piyasasının iki dev şirketi FTX ve Binance arasındaki büyük rekabet, FTX'in dolandırıcılık davasına konu oldu. İşte tüm dünyanın izlediği davada öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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FTX’in devrik CEO’su Sam Bankman-Fried’in davasında geçtiğimiz hafta sunulan tanıklık ve kanıtlar, kripto borsası FTX’in ani ve kaotik çöküşüne yeni bir ışık tuttu.

ABD’deki dolandırıcılık davasında Bankman-Fried’in Binance’in CEO’su Changpeng Zhao ile giriştiği büyük rekabetinin yeni ayrıntıları da ortaya çıktı.

NE OLDU?

Önceki yıl kripto piyasasının en önemli şirketleri olan FTX ve Binance, o dönemde piyasa payının yaklaşık yüzde 46’sını elinde tutuyordu.

Şirketlerin CEO’ları Bankman-Fried ve Zhao ise sektörün en tanınmış isimleri arasındaydı ve bu iki isim sponsorluklar ve lobi faaliyetleri konusunda büyük başarılar yakaladı. İkili ayrıca o dönem Twitter aracılığıyla dijital varlıklara yönelik vizyonlarını da ortaya koydu.

Sonrasında FTX, geçtiğimiz kasım ayında çökerek kripto piyasalarında şok dalgası yarattı. Bankman-Fried, müşterilerinin milyarlarca dolarlık parasını çaldığı iddiasıyla ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Kendisi mahkemelerde suçsuz olduğunu savunsa da onlarca yıllık hapis cezası alabilir.

Kasım 2022’de FTX bilançosu Coindesk isimli haber platformuna sızdırılmış, sızdırılan bilanço, FTX’e bağlı Alameda şirketinin kendi tokenları olan FTT’yi teminat olarak gösterdiğini ortaya koymuştu. Sonrasında Binance CEO’su Zhao, konu ile ilgili bir Twitter paylaşımı yaptı ve bu paylaşım Bankman-Fried’in imparatorluğunun yıkılmasına yol açan bir sarmalı başlattı.

Bankman-Fried konu ile ilgili savunmasında “Binance bize karşı bir halkla ilişkiler kampanyası yürüttü” dedi ve bilançoyu Coindesk’e Binance’ın sızdırdığını iddia etti.

ARALARI NEDEN BOZULDU?

FTX’in en eski yatırımcılarından biri olan Zhao’nun sahibi olan Binance, ilk başta Bankman-Fried’ın borsasıyla çalışmaya istekliydi. Ancak Bankman-Fried, kongrede ifade vererek, kripto mevzuatını alenen destekleyerek ve adaylara bağışta bulunarak ABD’de siyasi açıdan en etkili kripto yöneticisi olmaya başladığında ilişkiler bozuldu.

Bankman-Fried’in ana akım bir kripto lideri olma yolundaki yükselişi, sektörde kendi şirketinin çıkarları için lobi yaptığı şüphesini de beraberinde getirdi. Bankman-Fried’in eski kız arkadaşı ve Alameda Research’ün CEO’su Caroline Ellison’ın geçen hafta verdiği ifade, FTX’in Binance ile ilişkisinin ne ölçüde bozulduğunu ortaya koydu.

‘BINANCE’A KAFAYI TAKTI’

Ellison’ın ifadesine göre, Binance’a adeta kafayı takan Bankman-Fried, düzenleyici kurumların kripto piyasası üzerindeki baskıları nedeniyle Binance’ın zarar görmesini istedi.

Ellison ifadesinde “Bankman-Fried, Binance’a karşı düzenleyici bir işlem yapılması halinde, çok sayıda Binance müşterisinin FTX’e geçebileceğini ve bunun bir süredir gerçekleşmesini umduğunu, çeşitli düzenleyicilerin kendisine bunun bir süredir gerçekleşeceğine dair söz verdiğini söyledi” diye konuştu.

Zhao ise FTX’e saldırdığı konusunu ısrarla reddediyor. Binance konuyai ilişkin yorum yapmazken, Zhao geçtiğimiz aralık ayında, “Hiçbir sağlıklı işletme bir tweet ile yok edilemez” demişti.