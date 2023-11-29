Merkez Bankası Başkanı’ndan kira ve emlak fiyatları açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'dan enflasyonla mücadele ile konut fiyatları ve kiralar hakkında açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gaye Erkan, bugün İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda konuştu.

Erkan, enflasyonla mücadeleye işaret ederek “Düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül ediyor ve artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır” dedi.

Enflasyonun ana eğiliminde bir gerilemenin başladığını ve kasım ayı öncü göstergelerinin aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret ettiğini söyleyen Erkan, konut kiralara işaret ederek “Özellikle büyük şehirlerde kiralık ev ilanlarındaki fiyat artışlarında belirgin yavaşlama sinyalleri alıyoruz” dedi.

“Yapısı gereği yılda bir kere fiyatın güncellendiği kira, eğitim gibi kalemlerde manşet enflasyon geriledikçe daha kademeli bir yavaşlama göreceğiz. Bu tür kalemlerde dezenflasyon 2024 yıl sonu ve 2025 yılında daha hissedilir hale gelecektir” diyen Erkan, emlak fiyatlarına ve kiralara ilişkin şunları söyledi:

“Başlangıç koşullarının oluşmaya başladığını gördüğümüz, emlak fiyatlarının enflasyonun gerisinde kalmaya başlayan artışları ve yeni kiralık fiyatlarındaki yatay seyir de döviz kuruyla birlikte enflasyon beklentilerinin daha da iyileşmesine yol açacak.”

Erkan’ın, “Biz üzerimize düşeni yaparken şu ya da bu sebeple ‘algı, kabul, itibar’ üçlüsü devreye girmiyorsa, enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya kararlıyız” sözleri dikkat çekti.

‘TL’YE GEÇİŞ ZAMANI GELDİ’

Erkan, döviz kuru istikrarına da değinerek “Döviz kurundaki istikrar ile aylık enflasyon üzerindeki şoklar azalarak maliyetlere ilişkin öngörülebilirlik artacak” ifadelerini kullandı.

Erkan, TL mevduat payındaki artışa işaret ederek “TL’ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz” dedi.

Erkan’ın açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

* Reeskont kredilerinin yüzde 75’inin firmalara ilave teminat maliyeti oluşturmadan verilmesini hedefliyoruz. Bu konuda önemli mesafe kaydedildi.

* Güçlendirilmiş yatırım taahhütlü avans kredileri ile cari dengeye katkı verecek, dolaylı etkileri kur ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz.

* Parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatacak, sıkılaştırma adımlarımızı kısa zaman içinde tamamlayacağız. Sıkılaştırmanın sonuna yaklaştık.

* Reel sektör firmalarımız likit bilanço yapıları, yüksek karlılıkları ve azalan borçluluk oranları sayesinde finansman maliyetlerindeki artış kaynaklı riskleri yönetebilecek kapasitedir.

* Parasal sıkılaştırma sürecimizin etkilerini öncü sinyallerini yavaş yavaş almaya başlamakla birlikte asıl etkilerini 2024 yılında göreceğiz.

* CDS’ler 700’den 339 baz puana kadar geriledi.

* 17 Kasım itibarıyla brüt uluslararası rezervler 134 milyar doların üzerine çıkmıştır, son 9 yılın en yüksek seviyesindedir, rezerv artışında Batılı fon girişlerinin etkisi görülmüştür.

* Haziran ayı öncesinde ticari krediler ağırlıklı olarak KOBİ segmenti firmalara tahsis edilirken, son aylarda bu dağılımda bir normalleşme gözlemliyoruz.

* Ticari bankalarımızın reeskont kredilerindeki payının artırılması üzerinde duruyoruz.

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