Merkez Bankası faiz kararı ne olur, Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35,00'e çekileceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim Perşembe günü açıklanacak.
TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistler faizin yükseltileceği beklentisinde olduğunu belirtti.
FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim Perşembe günü saat 14.00’da açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00’ten yüzde 30’a yükseltilmişti.