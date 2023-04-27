Merkez Bankası kime neden altın satıyor?

Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin son 7 haftada 70 tonun üzerinde gerilemesinde, iç piyasada artan altın talebinin ithalat yerine rezervle karşılanmasının etkili olduğu tahmin ediliyor.

Emre DEVECİ

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Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinden altın satışı, son haftaların en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

3 Mart-20 Nisan dönemindeki yedi haftada bankanın brüt altın rezervi 75,7 ton düşüşle 768,3 tona, swap dahil net altın rezervi de 71,9 ton düşüşle 541,5 tona geriledi. TCMB’nin swap hariç net altın rezervi de 71 ton düşüşle 487,4 tona geriledi.

14-20 Nisan haftasında brüt altın rezervindeki düşüş 28,1 ton oldu.

Son yıllarda iç piyasadaki döviz talebini karşılamak ve kurlardaki artışı frenlemek üzere yüklü miktarda döviz satan ve net yabancı para pozisyonu 26 Nisan itibarıyla -67,5 milyar dolara kadar gerileyen TCMB’nin son haftalarda neden yüklü miktarda altın sattığı merak konusu oldu.

İTHALAT YERİNE TCMB ALTINI

Sozcu.com.tr’ye konuşan altın piyasası temsilcileri, yüksek enflasyonun da etkisiyle iç piyasada yüksek seyreden fiziki altın talebinin ithalat yerine TCMB tarafından karşılanmaya başlanmasının, altın rezervlerinde son haftalardaki düşüşte etkili olduğuna işaret etti.

Türkiye’nin altın ithalatı, 2023 yılı Ocak ayında 68,3 tonla aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Değer olarak da altın ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 733 artışla 5,1 milyar dolara ulaşmış ve ocak ayında Türkiye’nin 14,2 milyar dolarla rekor dış ticaret açığı vermesinde bu gelişme etkili olmuştu.

6 Şubat depreminin ardından ise hükümet, altın ithalatına sınırlamalar getirdi. Nitekim, bu sınırlamaların etkisiyle altın ithalatı şubatta 57,5 tona, martta da 21,7 tona geriledi.

Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet olmuştu. Altın piyasası temsilcileri, Darphane dışında rafineri üretimi altınlara da yurt içinde yüksek talep olduğuna işaret ediyor.

KAPALIÇARŞI KURUNU DA ETKİLEDİ

Altın piyasası temsilcileri, yurt içindeki talebin mart ayından itibaren ithalat yerine TCMB altınlarıyla karşılanmaya başlandığını, TCMB’nin yetkili müessese başına günlük 50 kilogramlık limitle altın sattığını, önceleri dolar karşılığı yapılan bu satışların, bu hafta itibarıyla TL karşılığı olarak yapılmaya başlandığını belirtti.

Dolar karşılığı yapılan altın satışların piyasada dolar talebini artırdığı için kurlarda baskı oluşturduğu, bunun üzerine TCMB’nin bu hafta dolar yerine TL karşılığı satışlara başladığı ve hafta Kapalıçarşı’da dolar kurunun kısmen gerilemesinde bu gelişmenin etkili olduğu belirtiliyor.

TCMB, 31 Aralık 2022 itibarıyla 786,8 ton brüt altının 214,5 tonunu İngiltere Merkez Bankası’nda, 471,9 tonunu Borsa İstanbul’da, 34 tonunu kendi kasalarında saklıyordu.

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