Merkez Bankası’nın şahin faiz kararını dünya böyle gördü

Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı dış basında da gündem oldu. Yabancı ajanslarda yer alan haberlerde TCMB'nin beklentilerin üzerinde çıkarak sürpriz yaptığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi oranını piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde artırdı. Kurul faizi yüzde 17,5’ten yüzde 25’e yükseltti.

Faizin bugün yükseltileceği seviye için piyasada ekonomistlerin ortalama beklentisi anketlerde yüzde 20 olmuştu. Beklentileri aşan sürpriz karar uluslararası finans basınında da geniş yankı buldu.

BLOOMBERG: MERKEZ AGRESİF HAMLELERDEN YANA

ABD’li finans ajansı Bloomberg, “TCMB’nin şahin artışı yeni ekonomi yönetiminin yüzde 50’ye yaklaşan enflasyonu düşürmek için daha agresif hamlelerden yana olduğunun ilk işareti” değerlendirmesinde bulundu.

Beril Akman imzalı haberde, artışa rağmen faiz oranının Türkiye’deki enflasyon seviyesinin oldukça altında kaldığı hatırlatıldı. Haberde Türkiye'nin reel faizlerinin hâlâ dünyanın en düşükleri arasında olduğu belirtildi.

Ayrıca kararın ‘Yabancı yatırımcıların son yıllarda kaçtığı bir ekonomi için seçimden sonra verilen ortodoks politika sözünün ardından’ geldiği vurgulandı.

CNBC: MERKEZ SÜRPRİZ YAPTI

ABD’li yayın kuruluşu CNBC ise haberinde beklentileri aşan artışı, ‘TCMB’nin enflasyonla mücadelede istekli olduğunun işareti’ olarak değerlendirdi.

Jenni Reid imzalı “Türkiye, enflasyonu dizginlemek amacıyla beklenenden daha büyük bir faiz artışıyla sürpriz yaptı” başlıklı haberde karar hakkında değerlendirmeler yer aldı. Haberde “TCMB faizleri beklenenden fazla artırarak para politikası yoluyla enflasyonu düşürme yönündeki yeni taahhüdünü yerine getirmeye istekli olduğunun sinyalini verdi” ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca eski Wall Street bankacısı Hafize Gaye Erkan’ın yeni TCMB Başkanı olarak atandığı hatırlatıldı. Bu görevlendirmenin ve faiz artışı kararlarının “enflasyon yükselirken faiz oranlarını düşürme” yönündeki tartışmalı politikadan uzaklaşılmasının işareti olduğu belirtildi. FT: KONTROLDEN ÇIKMIŞ ENFLASYONU DİZGİNLEMEYE ÇABASI Financial Times ise “Politika yapıcılar, kontrolden çıkmış enflasyonu dizginlemeye çalışırken faizleri ekonomistlerin beklediğinden çok daha keskin bir şekilde artırdı” değerlendirmesinde bulundu. Gazetenin Türkiye muhabiri Adam Samson imzalı haberde, geçmiş dönemde alışılmışın dışında ekonomi politikalarının enflasyonu artırdığı, yeni yönetimin bu sorunu dizginlemeye çalıştığı belirtildi. Haberde, “Yıllarca uygulanan alışılmışın dışında politikaları enflasyonun kontrolden çıkmasına yol açmıştı. Yeni gelen ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği son faiz artışı, rasyonel politikaları yeniden hayata geçirmeye çalıştıklarının altını çiziyor” ifadeleri kullanıldı.

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