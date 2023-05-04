Merkez’in altın satışı iki ayda 100 tonu aştı

Merkez Bankası seçim öncesinde rezervlerindeki altın satışını hızlandırdı. Bankanın yurt içi altın talebini karşılamak üzere sattığı altın miktarı 8 haftada 100 tonu aştı.

Emre DEVECİ

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Merkez Bankası’nın (TCMB) yurt içinde altın talebini karşılamak üzere rezervlerinden altın satışı devam ediyor.

3 Mart-28 Nisan dönemindeki sekiz haftada bankanın brüt altın rezervi 115,9 ton düşüşle 728,1 tona, swap dahil net altın rezervi 106 ton düşüşle 507,4 tona, swap hariç net altın rezervi ise 103,4 ton düşüşle 455 tona geriledi.

Bankanın 22-28 Nisan haftasında brüt altın rezervi 40,2 ton azaldı. Swap dahil altın rezervindeki düşüş 34,1 ton, swap hariç net altın rezervindeki düşüş ise 32,4 ton oldu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın rezervinden piyasaya altın satışı olduğu yönündeki haberleri doğrulamıştı.

Bugün yılın ikinci enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı için kameraların karşısına geçen Kavcıoğlu, “Merkez Bankası olarak kendi rezerv gücümüzle piyasaya girdik ve altın ithalatı iki aydır çok düşük seviyelere geriledi” demişti.

REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

TCMB’nin toplam rezervlerindeki düşüş de geçen hafta devam etti.

Bankanın brüt rezervi geçen hafta 1,2 milyar dolarlık düşüşle 114,9 milyar dolara, net rezervi 1,9 milyar dolarlık düşüşle 6,4 milyar dolara, swap hariç net rezerv pozisyonu ise 3,2 milyar dolarlık düşüşle -52,7 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin swap ve Hazine dövizi hariç net döviz pozisyonu 1 Mayıs itibarıyla -69 milyar dolarla tarihi dibe gerilemişti.

TCMB’nin swap dahil net rezervi geçen yıl 8 Temmuz’da 6,1 milyar dolara kadar gerilemiş ve 20 yılın dibini görmüştü. Bu kalem, tekrar dip seviyeye yaklaştı.

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