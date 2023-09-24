Türkiye faizde yine ters yönde kalacak

Dünya faiz artırırken faiz indirimlerine imza atan Türkiye, dünyada faiz artışlarında sona gelinirken ve birçok ülke için faiz indirimleri gündeme gelirken yüksek faiz liginde hızla zirveye yükseliyor.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünya faiz artırırken faiz indirimlerine imza atan Türkiye, dünya genelinde faiz indirimleri yeniden gündeme gelirken bu defa faiz artışlarıyla konuşulacak.

Bu hafta yapılan ABD, Japonya, Birleşik Krallık ve İsviçre merkez bankaları toplantılarından faizleri sabit tutma kararları çıkarken, İngiliz Financial Times gazetesinde “Bir dönüm noktası: Ekonomistler neden küresel faiz

artışı döngüsünün bittiğini düşünüyor?” başlıklı bir analiz yayımlandı.

İNDİRİM YAPANLAR ARTIŞ YAPANLARI GEÇECEK

İngiltere merkezli ekonomik araştırma ve danışmanlık şirketi Capital Economics, 2020 sonundan bu yana ilk defa 2023’ün son çeyreğinde 30 büyük merkez bankası arasında faiz indirimi yapanların sayısının faiz artışı yapanların sayısını aşmasını bekliyor.

Capital Economist’in baş ekonomisti Jennifer McKeown, “küresel para politikası döngüsünde bir dönüm noktasına ulaştık” dedi.

FT analizinde, küresel ekonomideki yavaşlamaya ve birçok ülkede enflasyonda yaşanan gerilemeye işaret edilerek, finansal piyasa aktörlerinin ve merkez bankalarının çoğunluğunun ek faiz artışlarına ihtiyaç duyulmayabileceğine ikna olduğu belirtildi.

Geçen hafta Brezilya ve Polonya merkez bankaları faiz indirimlerine imza atmıştı.

DÜNYADA YENİ REJİM

Analizde, büyük merkez bankalarının çoğunda faiz indirimlerinin sona erdiğinin ve birçok gelişen ülke ekonomisinde faiz indirimlerinin olacağının piyasalarda fiyatlanmaya başlandığına işaret edildi.

ABD’nin önde gelen bankalarından Citi’nin baş ekonomisti Nathan Sheets, küresel ekonominin “daha düşük büyüme ve daha düşük enflasyon” içeren bir geçiş noktasına yaklaşmakta olduğuna dikkat çekerek “Kademeli dezenflasyon ve yavaşlayan büyümeyle karakterize olan yeni bir rejimin işaretlerini görüyoruz” dedi.

ABD’de geçen sene haziranda yüzde 9,1 ile zirveyi gören yıllık tüketici enflasyonu haziranda yüzde 3’e kadar geriledikten sonra ağustosta yüzde 3,7’yükselmişti. Çekirdek enflasyon ise ağustosta yüzde 4,3'e gerilemişti.

ABD Merkez Bankası (Fed), bu hafta faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu

Euro bölgesinde ise Ekim 2022’de yüzde 10,6 ile zirveyi gören ve ağustosta yüzde 5,2 olan enflasyonun eylülde yüzde 4,6’ya gerilemesi bekleniyor.

TCMB’DEN KADEMELİ FAİZ ARTIŞLARI

Seçim öncesinde ekonominin çarklarının hızlı dönmesi için faiz indirimlerine imza atan hükümet, ödemeler dengesi krizi riski ortaya çıkınca seçim sonrasında ekonomi yönetimini ve faiz politikasını değiştirmişti.

Eylül 2021-Mayıs 2023 döneminde yüzde 19’dan yüzde 8,5’e kadar gerileyen Merkez Bankası (TCMB) politika faizi, seçim sonrasındaki dört ayda 2150 puanlık rekor artışla yüzde 30’a yükseldi.

Ağustosta yüzde 58,9 olan enflasyonun gelecek aylarda yüzde 70’e yaklaşması beklenirken, faiz artışlarının da kademeli olarak devam etmesi bekleniyor.

Böylece Türkiye, dünyada merkez bankası faizinin en yüksek olduğu ülkeler arasında ikinci sıraya yükseldi.

Dünyada faiz liginin ilk sırasında yüzde 118'lik faizle Arjantin yer alıyor. Bu ülke, yüzde 124'lük yıllık tüketici enflasyonuyla da dünyada enflasyon liginde dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye ise yüzde 58,9'luk oranla enflasyon liginde dünyada 7. sırada bulunuyor.

Yüksek faiz liginde üçüncü sırada, yüzde 20'lik oranla savaştaki Ukrayna bulunuyor.

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