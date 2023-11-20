Uluslararası yatırım pozisyonu açığı eylülde geriledi

Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2023 dönemine ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı.

2023 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında azalışla 304,0 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,6 oranında azalışla 602,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,7 milyar dolar iken 2023 Eylül sonunda -298,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

REZERV VARLIKLARDA YÜZDE 5,1 AZALIŞ

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 5,1 oranında azalışla 122,2 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,4 oranında azalışla 119,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,1 oranında artışla 46,4 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 20,2 oranında azalışla 163,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

YABANCININ HİSSE SENEDİ STOKU YÜZDE 11,4 ARTTI

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artışla 96,6 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 11,4 oranında artışla 32,1 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 7,3 oranında azalışla 1,2 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,7 artışla 43,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artarak 342,5 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,9 oranında azalarak 40,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 12,3 oranında artarak 15,9 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,7 oranında artarak 60,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,8 oranında azalarak 100,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.