Yılmaz, Şimşek ve Erkan’dan yabancı yatırımcılarla sekiz saatlik toplantı

Yeni ekonomi yönetimi u-dönüşü politikalar sonrası ilk kez bugün uluslararası yatırımcılarla buluşuyor.

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Seçimlerden sonra değişen ekonomi yönetimi, uygulamaya aldıkları faiz artırımı başta olmak üzere u-dönüşü yeni politikalarıyla ilk kez yabancı yatırımcıların karşısına bugün çıkarken, yüksek enflasyonla mücadelede ne kadarlık bir faiz artırımına gidileceği de halen soru işareti.

Merkez bankası başkanı da dahil ekonominin en üst kurmayları tüm gün sürecek toplantılar boyunca yatırımcılara ekonomi politikalarını anlatacak.

Reuters’ın gördüğü programa göre sekiz saat sürecek toplantıda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yatırımcılara, ‘para politikası ve makroekonomik görünüm’, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ‘maliye politikası görünümü’ sunumlarını yapacak.

Toplantıda ayrıca konuşmacı olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın yanı sıra, Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başkanları da yer alıyor.

Reuters’ta dün Şimşek ve Erkan’ın bugün İstanbul’da JP Morgan’ın düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacağı haberi yer almıştı.

Erkan geçen hafta yılın üçüncüsü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını açıklamıştı.

EKONOMİ POLİTİKALARINDA U-DÖNÜŞ

Erdoğan’ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından TCMB’nin 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açmış, bunun sonucunda geçen sene Ekim ayında yıllık TÜFE 24 yılın zirvesi olan yüzde 85,51’e ulaşmıştı. Sonrasında ise enflasyon hem baz etkisi hem de yıl ortasına kadar TL’deki değer kaybının sınırlı kalması sebebiyle sekiz aydır düşüş göstermişti.

Erdoğan’ın Mayıs ayında yeniden seçilmesi ve TCMB’ye yeni Başkan olarak Erkan’ı atamasının ardından TCMB rezervlerini kuru aşağı çekmek için için kullanmayı bıraktı. Böylece TL büyük bölümü seçimlerin ardından olmak üzere yılbaşından beri yüzde 30’dan fazla değer kaybetti.

Seçim sonrası Şimşek’in liderliğindeki ekonomi yönetimi yeni TCMB başkanıyla beraber “rasyonel” politikalar uygulanacağı sözü vermesinin ardından geçen sürede, iki ayda 900 baz puan ile beklentilerin altında kalan faiz artırımı ise “kredibilite” tartışmasını tekrar başlatmıştı.

27 ay sonra başladığı faiz artışı beklentilerin altında kalsa da, TCMB, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma ile birlikte kademeli sıkılaştırma sürecinin devam edeceği mesajını veriyor.

TCMB geçen hafta da enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltirken, ekonomistler uzun yılların ardından raporda piyasa beklentilerine paralel tahminler ve buna göre oluşturulan politika seti mesajları gördüklerine dikkat çektiler.

Dün açıklanan Temmuz ayı enflasyonu ise sekiz aylık aranın ardından yükselişe geçerek yıllık bazda yüzde 47,83’ye çıktı. (REUTERS)

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