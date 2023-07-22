Zam yağmurundan kaçan vatandaş bankalara sığındı: 189 milyarlık artış!

Artan hayat pahalılığı ve günden güne azalan alım gücü nedeniyle çıkmaza giren vatandaşın bankalara borcu her geçen gün artıyor.

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İktidarın Aralık 2021 – Haziran 2023 arası uyguladığı ekonomi politikası vatandaşı borç batağına saplarken, yeni dönemde de değişen bir şey olmadı.

‘Rasyonel' politikalara dönüş çerçevesinde düşük faiz politikasını terk ederek kademeli faiz artışına başlayan AKP iktidarı, yaklaşık 1,5 yıl boyunca uygulanan programın faturasını vergi artışları ve zamlarla halka kesti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, seçimden sonra zam yağmuru altında ıslanan vatandaş bankalara sığındı.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı harcamalarının toplam miktarı 14 Mayıs seçimlerinin öncesinde 2 trilyon 23 milyar lira seviyesindeydi. BDDK’nın yayınladığı son bültene göre, 14 Temmuz itibariyle bu rakam 2 trilyon 212 milyar liraya çıktı. Seçimden bu yana geçen iki ayda vatandaşın bankalara borcu 189 milyar lira artış gösterdi.

TÜKETİCİ KREDİSİ 1.5 TRİLYON LİRAYA KOŞUYOR

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Temmuz itibarıyla 12 Mayıs’tan bu yana 50 milyar lira artışla 1 trilyon 403 milyar liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 439 milyar 736 milyon lirası konut, 83 milyar 635 milyon lirası taşıt ve 880 milyar 68 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Seçimden bu yana tüketici kredilerinde en büyük artış 28 milyar lira ile ihtiyaç kredisinde görüldü. Taşıt kredileri 77 milyardan 83 milyara çıkarken, konutta artış 16 milyar lira oldu. Mayıs ayında konut kredilerinin miktarı 423 milyar lira seviyesindeydi.

KREDİ KARTI OLMASA…

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 12 Mayıs’tan bu yana 138 milyar lira artışla 670 milyar liradan 808 milyar liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 393 milyar 435 milyon lirası taksitli, 415 milyar 275 milyon lirası taksitsiz oldu.