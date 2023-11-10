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09.05’te hayat durdu

Atatürk, aramızdan ayrılışının 85'inci yılında özlem ve minnetle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta hayat durdu.

Yayınlanma: 09:54 - 10 Kasım 2023 Güncellenme:
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Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce bugün sonsuzluğa intikal etti. Yurdun dört bir yanında saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu, sirenler çalmaya başladı ve vatandaşlar Ata’ya saygı duruşunda bulundu. İşe yaya gidenler oldukları yerde dururken, araçlarında olanlar da inip Atasına saygısını gösterdi. İşçiler çalışmalarına ara vererek saygı duruşuna geçti. Atatürk’e duyulan sevgi ve özlem objektiflere yansıdı…

MUĞLA

ZONGULDAK

ANKARA

DOLMABAHÇE

KIRKLARELİ

BOLU

İSTANBUL

ADANA

TEKİRDAĞ

SAKARYA

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

ANKARA

ANKARA

BİLECİK

GAZİANTEP

İSTANBUL

İSTANBUL

İZMİR

İZMİR

KARS

KAHRAMANMARAŞ

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