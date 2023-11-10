09.05’te hayat durdu
Atatürk, aramızdan ayrılışının 85'inci yılında özlem ve minnetle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta hayat durdu.
Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce bugün sonsuzluğa intikal etti. Yurdun dört bir yanında saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu, sirenler çalmaya başladı ve vatandaşlar Ata’ya saygı duruşunda bulundu. İşe yaya gidenler oldukları yerde dururken, araçlarında olanlar da inip Atasına saygısını gösterdi. İşçiler çalışmalarına ara vererek saygı duruşuna geçti. Atatürk’e duyulan sevgi ve özlem objektiflere yansıdı…