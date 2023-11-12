10 Kasım’da ‘çiğ köfte partisi’ne soruşturma
Burdur Valiliği, 10 Kasım'da Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nde "çiğ köfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bir internet haber sitesinde “10 Kasım’da çiğ köfte partisi” başlıklı haber yayınlandığı belirtildi.
Açıklamada, “Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarına yansıyan haberin içeriğine ilişkin Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının, 10 Kasım'da çiğ köfte partisi düzenleyip oyun havalarıyla dans ettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. (AA)