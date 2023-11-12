Abone Ol

10 Kasım’da ‘çiğ köfte partisi’ne soruşturma

Burdur Valiliği, 10 Kasım'da Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nde "çiğ köfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
10 Kasım’da ‘çiğ köfte partisi’ne soruşturma

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bir internet haber sitesinde “10 Kasım’da çiğ köfte partisi” başlıklı haber yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarına yansıyan haberin içeriğine ilişkin Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının, 10 Kasım'da çiğ köfte partisi düzenleyip oyun havalarıyla dans ettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. (AA)

İlkokul öğrencisi, 10 Kasım töreninde şiir okurken gözyaşlarına hakim olamadıİlginizi Çekebilirİlkokul öğrencisi, 10 Kasım töreninde şiir okurken gözyaşlarına hakim olamadıÖğrencilerden duygulandıran '10 Kasım' gösterisiİlginizi ÇekebilirÖğrencilerden duygulandıran '10 Kasım' gösterisiAtatürk'ü yok sayan Diyanet camide cemaati birbirine düşürdüİlginizi ÇekebilirAtatürk'ü yok sayan Diyanet camide cemaati birbirine düşürdü