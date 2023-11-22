10 kişilik işe bin 269 kişi başvurdu

Kayseri Kocasinan Belediyesi 10 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Belediyeye iş için bin 269 kişinin başvurması, işsizlikte gelinen durumu gözler önüne serdi.

Müslüm EVCİ

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Kayseri'de, yönetimi AKP’de olan Kocasinan Belediyesi geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. İşe alınacak adaylar noter kurası ile belirlendi. Kura çekimi, noter huzurunda Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım, yaptığı açıklamayla işsizlikte gelinen noktayı da gözler önüne serdi. Yıldırım, 10 kişilik işçi alımına 1269 kişinin başvuru yaptığını söyledi.

10 ASİL 10 YEDEK İSİM BELİRLENDİ

Açıklamanın ardından kurayla, geçici işçi olmak için başvuranların arasından 10 asil ve 10 yedek isim belirlendi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Canlı yayında kura çekimiyle şeffaf bir belediyeciliğin en iyi örneğini sergiliyoruz. İstihdam edilecek işçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.