100’üncü yılda büyük ayıp
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i erkenden ziyarete kapattılar.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılında halkın akın akın koştuğu Anıtkabir'in kapıları erkenden kapatıldı.
Normalde her gün saat 17:00'de ziyarete kapatılan Anıtkabir saat 16:00 itibariyle ziyarete kapatıldı.
Ülkenin dört bir yanından Cumhuriyetin 100'üncü yılı öncesinde Ata'yı ziyarete gelen binlerce vatandaş kapıda kaldı. İçeriye giremeyen ziyaretçiler protesto ederken kapıdaki görevli personel, Milli Savunma Bakanlığından gelen emir doğrultusunda, yarın yapılacak devlet törenlerine hazırlık amacıyla kapıları erken kapattıklarını söylediler.
Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ziyaretin yaşandığı Anıtkabir'in giriş kapılarında güvenlik nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Atatürk'ün aslanlı yol tarafındaki kapıda Anadolu Meydanına kadar uzanan uzun kuyruklar oluştu. Saatlerce sırada bekleyen vatandaşlar kapıların erken kapatılmasıyla hayal kırıklığına uğradı.
Almanya'dan geldiğini söyleyen bir aile SÖZCÜ'ye, “Yarın devlet töreni olacak diye bugünden geldik, kapıda kaldık. Ata'mıza ulaşamıyoruz. Burada bekleyeceğiz, hiçbir yere gitmiyoruz. Mozole kapanmış, içerdekiler de çıkarıldı. Bir genç kız iki gözü iki çeşme ağlıyor” dedi.
Şehir dışından ve ülke dışından gelen binlerce vatandaşın Anıtkabir kapılarında bekleyişi sürüyor…