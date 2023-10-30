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12 ilde operasyon: 158 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen 'Narkogüç operasyonunda' 158 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

Yayınlanma: 08:38 - 30 Ekim 2023 Güncellenme:
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12 ilde operasyon: 158 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

-Zehir Tacirlerine Hayatı Zehredeceğiz! Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kütahya, Bitlis, Mersin, İstanbul, Elazığ, Nevşehir, Kütahya, Erzurum ve Gaziantep olmak üzere Emniyet ve Jandarma'mız 12 ilimizde NARKOGÜÇ OPERASYONU gerçekleştirildi.

-Operasyonlarında ZEHİR TACİRLERİ ve bunların taşeronu sokak satıcısı toplam 158 şüpheli yakalandı. 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 3’üne adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

-Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 100 kg skunk, 11 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

-Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 7.5 kg esrar ele geçirildi, 49 zehir taciri yakalandı.

-Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg eroin, 1 kg skunk, 500 gr bonzai ele geçirildi. 28 zehir taciri yakalandı.

-Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29 kg esrar, 2 kg kenevir tohumu ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

-Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 29.232 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerini yakalama çalışmaları devam ediyor.

-İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2000 adet adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

-Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 11 kg esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

-Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda: 102,5 kg skunk, 3 kg metamfetamin ele geçirildi. 41 zehir taciri taşeronu tutuklandı.

-Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan2 ayrı operasyonda: 385 gr kokain, 400 gr (0,4 kg) metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

-Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 3 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

-Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1 kg metamfetamin , muhtelif miktarlarda esrar ve bonzai ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 zehir taciri tutuklandı, 3 Zehir tacirine adli kontrol verildi.

-Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum.

-Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.

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