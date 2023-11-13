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14 yaşında direksiyon başına geçti, dehşet saçtı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki sürücünün otomobille çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

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14 yaşında direksiyon başına geçti, dehşet saçtı

Erzurum’da Hüseyin P’nin (14) kullandığı 25 ABM 817 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Mehmet Erdem A’ya çarptı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Mehmet Erdem A, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuk sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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