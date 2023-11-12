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16 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı: 2 polis yaralı

Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü A.E.A. (16), takip sırasında motosikletli Yunus ekibine çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, otomobilden inip kaçan A.E.A., yakalanıp, gözaltına alındı. 

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16 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı: 2 polis yaralı

Diyarbakır’da polis ekipleri, A.E.A. yönetimindeki 23 FN 454 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak A.E.A. yoluna devam etti, polis ekipleri de beşine düştü.

YUNUS EKİBİNE ÇARPTI

Takip sırasında A.E.A.nın kullandığı otomobil, motosikletli Yunus ekibine çarptı. Kazada motosikletten düşen 2 polis memuru, yaralandı. Motosiklet ise önündeki kamyona çarptı.

A.E.A. otomobili bırakıp kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, yaptığı çalışmayla kısa sürede ehliyetsiz sürücü A.E.A.yı yakalayıp, gözaltına aldı. Otomobil de çekiciyle incelenmek üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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