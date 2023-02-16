2 bin kişilik yolcu gemisi depremzedelerin konaklaması için İskenderun’a gidiyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların konaklamaları için 2 bin kişi kapasiteli özel bir yolcu gemisinin İskenderun'a doğru seyrine başladığını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da binlerce insanın yaşamını yitirmesine ve büyük bir yıkıma neden oldu.

Bölgedeki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken ülke genelindeki tüm kurum ve kuruluşlar ile meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, afetzedeler yardım ulaştırmak için çalışıyor.

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, depremlerden etkilenen vatandaşların konaklaması için 2 bin kişi kapasiteli yolcu gemisinin İskenderun’a doğru seyrine başladığı açıkladı. SİCİLYA’NIN KUZEYİNDE Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında bugün yapılan açıklamada, geminin sahibi olan Medlog Lojistik şirketine de teşekkür edildi. Geminin iki gün içinde İskenderun Limanı'na ulaşması bekleniyor. Geminin bu sabah itibariyle İtalya’nın Sicilya adasının kuzeyinde seyir halinde olduğu bildirildi. “SEYRİNE BAŞLADI” Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı şöyle: “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, konaklamalarını sağlamak için 2 bin kişi kapasiteli yolcu gemisi İskenderun’a doğru seyrine başladı. @medloglojistik. Bu süreçte var gücüyle çalışan, emeği geçen, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz.” ANKA

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