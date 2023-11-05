20 yaşındaki Sinan, parkta öldürüldü
Karaman'da, Şehir Parkı'nda çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan Sinan Eser (20), yaşamını yitirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman’daki şehir parkında Sinan Eser, parkta çıkan kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu göğsünden vuruldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eser, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sinan Eser, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, olaya karıştığı öne sürülen A.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)