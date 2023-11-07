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2024 resmi tatiller takvimi: 2024 yılında kaç gün resmi tatil?

Yeni yıl yaklaşırken, 2024 yılında yer alan resmi tatiller de merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler, memurlar, anne babalar yeni yılda yapılacak resmi tatilleri merak ediyor. 2024 yılı resmi tatiller takvimine göre toplam 15 gün tatil olacak.

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2024 resmi tatiller takvimi: 2024 yılında kaç gün resmi tatil?

2023 yılının son haftalar yaşanırken, vatandaşlar 2024 yılı hazırlıklarına başladı. Şimdiden tatil planı yapmak isteyenler resmi tatiller takvimini araştırıyor. 2024 yılında 13 gün resmi tatil hafta içine denk gelirken, 3 gün ise hafta sonu günlerine denk geliyor.

2024 KAÇ GÜN RESMİ TATİL?

2024 yılında toplam 15 gün resmi tatil yapacağız. Kurban bayramı 4.5 gün, Ramazan bayramı ise 3.5 gün resmi tatil olacak.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

TarihTatil
1 Ocak 2024Yılbaşı
9 Nisan 2024Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
10 Nisan 2024Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan 2024Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan 2024Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2024Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
16 Haziran 2024Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 202415 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024Zafer Bayramı
29 Ekim 2024Cumhuriyet Bayramı

 