2024 resmi tatiller takvimi: 2024 yılında kaç gün resmi tatil?
Yeni yıl yaklaşırken, 2024 yılında yer alan resmi tatiller de merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler, memurlar, anne babalar yeni yılda yapılacak resmi tatilleri merak ediyor. 2024 yılı resmi tatiller takvimine göre toplam 15 gün tatil olacak.
2023 yılının son haftalar yaşanırken, vatandaşlar 2024 yılı hazırlıklarına başladı. Şimdiden tatil planı yapmak isteyenler resmi tatiller takvimini araştırıyor. 2024 yılında 13 gün resmi tatil hafta içine denk gelirken, 3 gün ise hafta sonu günlerine denk geliyor.
2024 KAÇ GÜN RESMİ TATİL?
2024 yılında toplam 15 gün resmi tatil yapacağız. Kurban bayramı 4.5 gün, Ramazan bayramı ise 3.5 gün resmi tatil olacak.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
|Tarih
|Tatil
|1 Ocak 2024
|Yılbaşı
|9 Nisan 2024
|Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
|10 Nisan 2024
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|11 Nisan 2024
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|12 Nisan 2024
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|23 Nisan 2024
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|1 Mayıs 2024
|Emek ve Dayanışma Günü
|19 Mayıs 2024
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|15 Haziran 2024
|Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
|16 Haziran 2024
|Kurban Bayramı 1. Gün
|17 Haziran 2024
|Kurban Bayramı 2. Gün
|18 Haziran 2024
|Kurban Bayramı 3. Gün
|19 Haziran 2024
|Kurban Bayramı 4. Gün
|15 Temmuz 2024
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|30 Ağustos 2024
|Zafer Bayramı
|29 Ekim 2024
|Cumhuriyet Bayramı