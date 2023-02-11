24 saat defin: 3 bin kişi yan yana gömülecek

Kahramanmaraş'da depremde hayatını kaybedenler kimlik tespiti ve teşhis işlemlerinin ardından Kapıçam Mezarlığı'nda toprağa veriliyor.

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7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş’ta, binlerce insan çöken binaların altında kalıp yaşamını yitirdi.

Enkazlarda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, hayatını kaybedenler ise kimlik tespiti ve teşhis işlemlerinin ardından Kapıçam Mezarlığında yıkanıp, kefenlenerek, namazları kılındıktan sonra yan yana kazılan mezarlarda toprağa veriliyor.

Bugüne kadar 3 bin civarında deprem kurbanı, iş makineleriyle kazılan mezarlara defnedilecek.

Depremde çöken binaların enkazında arama – kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü Kahramanmaraşta hayatını kaybeden kişiler için Kapıçam Mezarlığında iş makineleriyle yan yana binlerce mezar açıldı.

Mezarlara, işlemi tamamlanan deprem kurbanlarının cenazeleri 24 saat boyunca defnediliyor. Şu ana kadar 3 bini aşkın kişinin defnedildiği Kapıçam Mezarlığında halen bir yandan iş makineleri ile yeni mezarlar kazılıyor, bir yandan da defin işlemleri sürüyor.