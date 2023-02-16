248’inci saatte mucize kurtuluş: Genç kız sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kız, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları felaketin 11. gününde devam ediyor.
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı’nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248’inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’e ulaştı.
Enkazın altından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)