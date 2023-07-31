25 milyon ruhsatsız silah dolaşımda

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de şiddet vakaları artıyor. Ülkemizde 2.5 milyon ruhsatlı, 25 milyon ruhsatsız silah bulunduğunu kaydeden CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye'de bireysel silahlanmanın son derece artış gösterdiğini vurguladı. 2018 yılından bu yana silah bulundurma ruhsatının yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdiğini kaydeden Dr. Şevkin, silahlanmanın önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ‘araştırma komisyonu' kurması gerektiğini belirtti.

TBMM'ye konuyla ilgili bir araştırma önergesi veren Dr. Şevkin, 2018'de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısının 2021 yılında 16 bin 569 olduğunu, Türkiye'de toplam 2.5 milyon ruhsatlı, 25 milyon da ruhsatsız silah bulunduğunun çeşitli kaynaklarca öne sürüldüğünü dile getirdi.

“2022'DE 2 BİN 278 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ”

Ateşli silahların kanayan bir yara halini aldığını vurgulayan Dr. Şevkin, “Öyle ki; bireysel silahlanma nedeniyle küçük çocukların dahi yanlışlıkla ebeveynlerini öldürdüğü gerçeğiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Ülkemizde her gün en az 3 kadın, her yıl en az 350 kadın cinayeti işlenmektedir. Kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğunun ateşli silahlarla gerçekleştirildiği açıktır” dedi.

Son günlerde silahla işlenen cinayetlerin arttığına dikkat çeken Dr. Şevkin, önergesinin gerekçesinde “2022 yılında medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansımış, ülke genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürülmüş, 4 bin 231 kişi de yaralanmıştır” ifadelerine yer verdi.

“SİLAH YASASINDA DÜZENLEME YAPILMALI”

Şiddetin her türü ve bireysel silahsızlanma için acil olarak, her türlü şiddetin nedenlerinin masaya yatırılmasının önemine vurgu yapan Dr. Şevkin, şöyle devam etti:

– İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkililerin internetten bir tıkla silah alımının önüne geçmesinin yanı sıra silahlarla ilgili yasada da derhal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin adeta bir silah cenneti olduğunu kaydeden CHP'li Dr. Şevkin, son yıllarda yüksek bireysel silahlanmaya sahne olan Türkiye'de yeni yaşamların son bulmaması, aile içi bağların kuvvetlendirilmesi, çocuk ve kadın cinayetlerinin sona ermesi, şiddet ve cinayetlere yenilerinin eklenmemesi ve Türkiye'nin eğitime olan inancıyla, çağdaş, modern bir yapıya bürünmesi, bireysel silahlanmanın asgarî düzeye indirilmesi için Anayasa'nın 98. ve Meclis iç tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını teklif etti.

İlginizi Çekebilir Esenyurt'ta tekel bayisinde katledilen gencin babası konuştu

İlginizi Çekebilir Esenyurt'taki 'tekel bayisi' vahşetinde gözaltı sayısı 3'e çıktı

İlginizi Çekebilir Arkadaşını beklemeyen taksiciyi öldürdü

İlginizi Çekebilir İçki içme teklifini reddedince öldürdü