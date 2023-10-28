26 yaşındaki Eslem Zehra üçlü priz kablosuyla asılı bulundu
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 26 yaşındaki Eslem Zehra Kızıltuna, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı halde ölü bulundu. Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya’nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi’nde Eslem Zehra Kızıltuna, arkadaşı M.A.A.’nın evinde misafir olarak kaldı.
ÜÇLÜ PRİZ KABLOSUYLA BOYNUNDAN ASILI HALDE BULUNDU
Kızıltuna, sabah saatlerinde M.A.A. tarafından evin kullanılmayan odasında üçlü priz kablosuyla boynundan asılı halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kızıltuna’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcı ve jandarma incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna’nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Eslem Zehra Kızıltuna’nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. (DHA)