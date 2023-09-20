27 bin metre karelik fidanlık ranta açılıyor

İBB ve Bakırköy Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Nadir Ataman, “Halkın nefes alacağı alanlar tanıdık iş insanlarına peşkeş çekilmeye çalışılıyor” dedi.

Sözcü İstanbul

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İSTANBUL Bakırköy'deki 27 bin metrekarelik TCDD Fidanlığı'nın kiralanarak ranta açılması gündeme geldi.

Fidanlık arazisi, Yenimahalle Tren İstasyonu'nun bitişiğinde bulunuyor. İmar planlarında, 27 bin metrekarelik arazinin 16 bin 313 metrekaresi park, 11 bin bin metrekaresi meydan olarak düzenlenmiş durumda.

HALKIN NEFES ALANI

Kullanıma kapalı olan ve TCDD Fidanlığı olarak bilinen araziyi özel sektöre kiralamak üzere hazırlıkların başladığı öne sürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Nadir Ataman, “TCDD'ye ait 16 bin metrekare park alanı yani Bakırköy halkının nefes alacağı, çocuklarını götürüp oynatacağı kamu donatısı ve 11 bin metrekare meydan alanı; aldığımız duyumlara göre tanıdık bir iş insanına el altından peşkeş çekilmeye çalışılıyor. 3-4 bin metrekarelik bölümü 25 yıllığına kiralanacak, geri kalan kısım ise ecrimisil (işgaliye) alınmak sureti ile pazarlanacak” iddiasında bulundu. Bakanlık eliyle daha önce de Bakırköy'ün yeşil alanlarının imara açıldığını hatırlatan Ataman, “Bakırköy halkı CHP'ye oy veriyor diye cezalandırılıyor. Şimdi de TCDD'nin fidanlığı ranta açılıyor” diye tepki gösterdi.