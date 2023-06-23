3 günde 11 kadın öldürüldü

Yürek yakan çeteleyi CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen çıkarttı. Artışta İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının etkili olduğunu savundu. “Katiller kadar iktidar da sorumlu” dedi.

Deniz AYHAN

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İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde büyük artış yaşandı. CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen,16-18 Haziran tarihleri arasında 10 kadın cinayeti ve 1 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiğini açıkladı. Gökçen, “Şiddet faillerini koruyan, İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden iktidar ve 6284 sayılı yasayı hedef alanlar, bu cinayetlerden siyaseten sorumludur” dedi.

“ÇOK ÖFKELİYİZ”

Gökçen, 3 gün içinde 4'ü İzmir'de olmak üzere Eskişehir, Manisa, Gaziantep, Ankara, Muğla ve Hakkari'de 11 kadının ölüm haberini aldıklarını belirterek “Öfkeliyiz” dedi ve şunları söyledi: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, kadın cinayetlerindeki yükselişin önemli sebeplerinden biridir. Kadın vekil adaylarının fotoğraflarını yalnızca bir siluetten ibaret kılanlarla ittifak kuran bir iktidar var. Bu iktidarın koruduğu ve iyi hal indirimi alacağını bildiği için de elini kolunu sallayarak cinayet işleyen katillerle karşı karşıyayız. Bu cinayetlerin sorumluları sadece katiller değil, iktidarın kökleridir.

SORUMLULUK ALMALI

Kadın cinayetlerinin kamuoyuna yansımasının engellenmeye çalışıldığını da iddia eden Gökçen, şöyle devam etti: Polis telsizlerinde kadın cinayetlerinin anons edilmediği yönünde duyumlar alıyoruz. Kadına yönelik şiddetteki gerçek veriler, basına yansıyanlardan çok daha fazla. 14 Mayıs seçimlerinden bugüne kadar 37, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın göreve başladığı 5 Haziran'dan bugüne kadar ise 16 kadın katledildi. Göktaş'ı da kadına şiddet konusunda sorumluluk almaya davet ediyorum.

İŞTE O KURBANLAR