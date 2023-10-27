3 günlük bebeğini su kanalına bırakan annenin ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 3 günlük kız bebeğini su kanalına bırakan anne M.G. gözaltına alındı. Anne M.G.'nin ifadesinde, bebeğin evlilik dışı ilişkiden olduğunu ve ailesinin duyarsa kendisini öldürmesinden korktuğu için bıraktığını söylediği öğrenildi.

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Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Malta Mahallesi’nde yola geçiş için yapılan merdivenlerden dün bebek ağlama sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Merdivenin altından geçen su kanalında bulunan kız bebek, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. 2 kilo 875 gram ağırlığında ve 48 santim boyunda olan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmaya, bebeğin ölüme terk edildiği ve olayın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ olduğu değerlendirilerek Cinayet Büro Amirliği ekipleri de dahil edildi.

Kamera ve hastane kayıtlarının incelenmesinin ardından bebeğin bırakıldığı yere geldiği belirlenen kadının görüntüleri ile hastaneden bebekle çıkış yapan kadınlarla karşılaştırması yapıldı.

Bebeği bırakan kadının olay günü refakatçisiz bir şekilde taburcu olan ve hastaneden bebeği ile çıkış yapan M.G. olduğu belirlendi. Adresi tespit edilen M.G., İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı.

BEBEĞİNİ NEDEN BIRAKTI?

Anne M.G.’nin ifadesinde, 24 Ekim günü doğum yapmak üzere Kocaeli Şehir Hastanesi’ne yatışının yapıldığını ve 26 Ekim günü taburcu olduğunda bebeğin bulunduğu noktaya yaya olarak gelip bebeğini attığını söylediği öğrenildi. Bebeğin evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldiğini söyleyen M.G.’nin, çocuğun babasının kendisinden hamile olduğunu bildiğini fakat hamilelik sürecini bilmediğini söylediği öğrenildi. M.G.’nin ayrıca, bebeği bırakmasının gerekçesi olarak ailesinin bu durumu asla kabul etmeyeceklerini ve kendisini öldüreceklerinden endişelendiğini, bu yüzden bebeği terk ettiğini söylediği belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyet’teki işlemleri tamamlanan M.G., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.G., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. (DHA)