3 haftalık bebeğini katleden anne, mahkemede her şeyi itiraf etti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde A.B isimli anne 3 haftalık bebeğini yastıkla boğdu. Akıl sağlığının yerinde olduğunu ifade eden annenin mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu.

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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 3 haftalık bebeğini yastıkla boğduğu iddiasıyla hakkında dava açılan anne A.B.’nin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuksuz sanık A.B. ve avukatı hazır bulundu.

ADLİ TIPTAN SONUÇLAR GELDİ

Mahkeme heyeti başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre, sanığın akıl sağlının yerinde olduğunu belirtti.

ANNE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sanık A.B. ise ifadesinde, akıl sağlığına ilişkin herhangi bir problemi olmadığını savundu.

“Ağlıyor” diye kızını yastıkla boğduğunu belirten A.B, “Cezamı çekmek istiyorum, adalet yerini bulsun. Cezaevine gitmek istiyorum. Her şeyden bıktım.” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Pınarbaşı ilçesi Kerimoğlu Mahallesi’nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.B, 5 Temmuz 2020’de, yan odada kalan babasına, bebeğinin nefessiz kalıp öldüğünü söylemiş, haber verilen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalede kız bebek M.B’nin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Çelişkili ifadelerinin ardından gözaltına alınan çocuğun annesi tutuklanmış, Adana Adli Tıp Kurumundan alınan “akıl sağlığı yerinde değil” raporunun ardından ise tahliye edilmişti. (AA)

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