30 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü?

Türkiye, Büyük Taarruz'un 101. yıldönümünü coşkuyla kutlayacak, 30 Ağustos resmi tatili dolayısıyla devlet kurumları, kuruluşlar ve bankalar kapalı olacak. 30 Ağustos resmi tatil olarak her yıl birlik, beraberlik ve kararlılıkla "Zafer Bayramı" olarak coşkuyla kutlanıyor. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 30 Ağustos Türkiye genelinde çeşitli törenler, kutlamalar ve etkinlikler düzenlenecek, Atatürk'ün anısına saygı gösterilecek ve zaferin önemi vurgulanacak.

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30 Ağustos 1922’de gerçekleşen bu zaferle, Türk Silahlı Kuvvetleri düşman güçlerini mağlup ederek vatanın bağımsızlığını güvence altına aldı. Resmi tatil takviminde yer alan 30 Ağustos, Türk milletinin birlik, beraberlik ve kararlılıkla kazandığı bu büyük zaferi anmak için her yıl “Zafer Bayramı” olarak coşkuyla kutlanıyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, Türkiye’de resmî tatil olarak kutlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında Çarşamba gününe geliyor.

30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek. (DHA)