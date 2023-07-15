30 mahrem imam için ‘Kırmızı Bülten’ kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet, jandarma, MİT başta olmak üzere farklı kurumlardan sorumlu mahrem yapılanması içinde yer alan 30 örgüt yöneticisi hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı

Özgür CEBE

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine yurt dışına kaçtıkları belirlenen mahrem yapı imamlarından 30 kişi hakkında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Mahrem imamların işledikleri suça öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırı dikkate alındığında CMK'nın 100. Maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

Mahrem yapı imamları hakkında ayrıca sığınmacı olarak iltica ettikleri ülkelerde barındıkları belirlendiği için kırmızı bülten formu düzenlendi.

İsveç, Norveç, Finlandiya, Hollanda, Kanada, İskoçya, ABD gibi ülkelerde barındıkları tespit edilen FETÖ imamlarının İnterpol nezdinde kırmızı bültenle aranarak yakalandıkları taktirde Türkiye'ye iadeleriyle ilgili süreç hızlandırıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılarak kırmızı bülten formu düzenlenen FETÖ'cülerle ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Suçların İadesi ve Hükümlü Nakil Bürosu, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimler hızlandırıldı.

Bulundukları ülkelerden Türkiye'ye iadeleri istenen FETÖ imamlarının işledikleri suçlar, darbe girişimi gecesi eylem ve faaliyetleri de iade talepnamesinde tek tek anlatıldı. Bu kişilerin Türkiye'deki tüm mal varlıkları da donduruldu.

ABİDİN ÜNAL'IN REHİN ALINMASINI PLANLAYAN İSİM DE VAR

İadesi istenen 30 isim aynı zamanda İçişleri Bakanlığının da en çok aranan teröristler listesinin 5 ayrı renk kategorisinde yer alıyor. 1'i 3 milyon liralık mavi, 1'i 2 milyon lira para ödüllü yeşil, 14'ü 1 milyon liralık turuncu, 14'ü de 500 bin liralık gri listede aranıyor.

Kırmızı bültenle aranan Abdulgaffar Dereli hakkında Gaziantep Başsavcılığınca daimi arama kararı bulunuyor.

Kosova İmamı Abdullah Fıstık, bakanlıklardan sorumlu mahrem yapı imamı Ahmet Hüsrev Tonguç ile İstanbul Moda Deniz Kulübü’nde Hava Kuvvetleri eski Komutanı Abidin Ünal'ın da aralarında bulunduğu generallerin rehin alınmasını planlayan Konya 3. Ana Jet Üssü’nden sorumlu TSK imamı Ali Cingitaş da iadesi istenen isimler arasında.

Makedonya imamı Bayram Pınarbaşı, adliyeden sorumlu Ege Bölge imamı Bekir Baz hakkında da İzmir Başsavcılığınca yakalama kararı bulunuyor.

MÜLKİYE, JANDARMA VE TÜBİTAK İMAMLARI

TÜBİTAK'tan sorumlu imam Bekir Konya hakkında da Ankara Başsavcılığınca kırmızı bülten kararı çıkarılırken, vali ve kaymakamlardan sorumlu Mülkiye imamları Bora Şerbetçi ve Cemil Yıldırım hakkında da 3 ayrı Başsavcılıkça tutuklama kararı bulunuyor. Bursa il imamı Cansun Sarıyıldız hakkında da Bursa Başsavcılığınca kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Sarıyıldız, hiçbir görevi ve unvanı bulunmadığı halde Orhangazi Üniversitesi binasının üst katında kral dairesi döşetip, örgütsel faaliyetlerini buradan sevk ve idare ediyordu.

Almanya imamı Ercan Karakoyun'un da resmi yollardan iadesi istendi. Jandarma'dan sorumlusu Ertuğrul Mehmet Yeşiloğlu, 15 Temmuz gecesi örgüt evlerinden darbe girişimini By-Lock üzerinden sevk ve idare eden Emniyet imamı Eşref Küllebi, Türk Amerikan Birliği adlı yapılanmanın da başkanlığını yapan ABD imamı Faruk Taban, Diyarbakır il genel imamları İbrahim Köklükaya, Recep Çiftçi, Ankara il imamı İlhan Türkmen'in de ABD'ye kaçtıkları belirlendi.

İADE KORKUSUYLA SIK SIK ADRES DEĞİŞTİRİYORLAR

Bu isimlerin yakalanıp iade edilme korkusuyla güvenlik nedeniyle sık sık yer değiştirdikleri istihbarat birimlerince belirlendi.

Yüksek yargı organı olan Yargıtay'dan sorumlu İsmail Çevirci ile İzmir Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı ile Ankara 1. Bölgeden sorumlu mahrem imam Levent Çakmaktepe de Akıncı üssü davasının firari sanıklarından olduğu için hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

Bükreş'e kaçtığı belirlenen TSK imamı Metin Çetiner ile Almanya'da öldüğü iddia edilen ancak resmi kayıtlara göre sağ görünen MİT imamı Murat Karabulut hakkında da 4 ayrı yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Hava Üs Komutanlığı’ndaki generallerden sorumlu Mustafa Küçükköse, Ankara imamı Oğuz Umucu, Mısır-Kahire imamı Orhan Keskin, Tacikistan imamı Sabahattin Günay, Güney Kore imamı Sinan Öztürk, İçişleri Bakanlığı mahrem imamı Ömer Erfidan, Karadeniz bölge imamı Sezai Cinokur, örgütün mahrem yapılanmasında sözde ablalık yapan Zeynep Kaya da kırmızı bültenle aranan isimler arasında yer alıyor.

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın ısrarlı diplomatik girişimleriyle İsveç'ten iadesi istenen ancak İsveç yüksek yargı makamlarınca iadesi durdurulan Afganistan imamı Yılmaz Aytan hakkında da kırmızı bülten kararı var.

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