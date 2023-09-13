30 yıl sonra yeniden yaşandı… Aynı tarlada kardeşini öldürdü

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan olayda, Selami Kurt (55), borç nedeniyle tefeciden aldığı parayı ödemek için borç istediği kardeşi Şaban Kurt'u (54), tarlada av tüfeğiyle öldürdü. Kurt kardeşlerin babası Latif Kurt'un da aynı tarlada geçmişte kardeşini öldürdüğü ortaya çıktı.

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Bursa’da gerçekleşen olayda Selami Kurt, tefeciden aldığı borçlarını ödeyemedi ve bu borç nedeniyle kardeşi Şaban Kurt’un cep telefon numarasını tefeciye verdi. Ancak Şaban Kurt, ağabeyinden gelen baskılardan rahatsızlık duyarak onun telefonunu engelledi.

Bu durum Selami Kurt’u sinirlendirdi, ve akrabalara “Şaban beni sinirlendiriyor, telefonlarımı açmıyor. Onunla iletişim kurmak istiyorum, ama sorun çıkarıyor. Şaban’ı vuracağım” dedi.

“KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜM, BENİ GÖTÜRÜN”

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü tarlada karşılaşan Selami Kurt, aracında bulunan av tüfeği ile Şaban Kurt’a ateş etti. Bu saldırı sonucu göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle Şaban Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet sonrası Selami Kurt, muhtarı arayarak “Kardeşimi öldürdüm, beni alıp jandarmaya götürün” dedi. Ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

30 YIL ÖNCE BABASI DA KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Ayrıca, Kurt kardeşlerin babası Latif Kurt’un 30 yıl önce aynı tarlada, miras meselesi yüzünden duyma ve konuşma engelli olan kardeşi Nurullah Kurt’u tırpanla öldürdüğü de ortaya çıktı.

Selami Kurt, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve ifadesinde “Şaban’ın elinde tüfek vardı, ben onu vurmasaydım o beni vuracaktı. Pişmanım” şeklinde ifade verdi. Mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

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