370 kişinin öldüğü binanın müteahhidi Mehmet Özat tutuklandı
Hatay'da depremde çöken, 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Kent Konutları'nın müteahhidi Mehmet Özat (72) tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki Emlak Bank Konutları 1'inci kısmında bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı.
Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen bloklarda 370 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen binanın müteahhidi Mehmet Özat, izini kaybettirdi.
Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat’ı, Ankara’da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü. Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat’ı yakalayıp polisi aradı. Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı.
TUTUKLANDI
Mehmet Özat, sevk edildiği Ankara Adliyesi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Antakya’daki Cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Nöbetçi Antakya Sulh Ceza Hakimliği tarafından SEGBİS üzerinden sorgulanan Özat, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan tutuklandı. (AJANSLAR)