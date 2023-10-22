4 katlı bina kepçenin üstüne yıkıldı, 12 katlı bina dinamitle patlatıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, ağır hasarlı 12 katlı bina dinamitle patlatılarak yıkıldı. 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında kepçe yaşanan göçüğün altında kaldı
Malatya’da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bostanbaşı Mahallesi’ndeki 12 katlı bir binanın yıkım işlemlerinin patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildi.
BİN 300 BİNA PATLATILACAK
Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binanın taşıyıcı kolonlarına dinamit yerleştirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra bina, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu.
Öte yandan kentte bin 300 civarında binanın daha patlatılarak yıkılacağı öğrenildi.
BİNA KEPÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
Arslanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde ağır hasar alan 4 katlı bina, yıkım sırasında kepçenin üzerine çöktü. Binanın çökmesi ile toz bulutu oluşurken, kepçe daha sonra enkazdan çıkarıldı.
Binanın yıkıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşı apartmandan çekilen görüntülerde; kepçenin binaya dokunması ile yıkılan binanın altında kalması yer alıyor. (DHA)