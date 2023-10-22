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4 katlı bina kepçenin üstüne yıkıldı, 12 katlı bina dinamitle patlatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük  yıkım yaşayan Malatya'da, ağır hasarlı 12 katlı bina dinamitle patlatılarak yıkıldı. 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında kepçe yaşanan göçüğün altında kaldı

Yayınlanma: 15:39 - 22 Ekim 2023 Güncellenme:
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Malatya’da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bostanbaşı Mahallesi’ndeki 12 katlı bir binanın yıkım işlemlerinin patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

BİN 300 BİNA PATLATILACAK

Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binanın taşıyıcı kolonlarına dinamit yerleştirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra bina, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu.

Öte yandan kentte bin 300 civarında binanın daha patlatılarak yıkılacağı öğrenildi.

BİNA KEPÇENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Arslanbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde  ağır hasar alan 4 katlı bina, yıkım sırasında kepçenin üzerine çöktü. Binanın çökmesi ile toz bulutu oluşurken, kepçe daha sonra enkazdan çıkarıldı.

Binanın yıkıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşı apartmandan çekilen görüntülerde; kepçenin binaya dokunması ile yıkılan binanın altında kalması yer alıyor. (DHA)

cep telefonu Kahramanmaraş Malatya