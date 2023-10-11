4 yıl önce akıma kapılan MHP’li eski başkan, hayatını kaybetti
Isparta'da, 2019'da, yüksek gerilim hattı kurulması sırasında elektrik akıma kapılıp yaralanan dönemin MHP İl Başkanı Nail Bayram hayatını kaybetti. Bayram çoğunluğu hastanede olmak üzeri 4 yıldır tedavi görüyordu...
Eğirdir ilçesi Sanayi Mahallesi’nde bir elektrik firmasının sahibi ve MHP İl Başkanı olan Nail Bayram, 10 Aralık 2019’da yüksek gerilim hattı kurulması işlemi sırasında bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
Yaralanan Nail Bayram, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından önce Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne, ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaklaşık 4 yıldır tedavisi süren ve bu süreçte çoğunlukla hastanede kalan Nail Bayram, dün hayatını kaybetti. Bayram’ın, bugün, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)