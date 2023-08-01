42 kişi ölmüştü, betonu “standart dışı” çıktı

Kahramanmaraş depremleri sonrası Adana'da yıkılan ve 42 kişiye mezar olan Ekim Apartmanı'nın betonu "standart dışı" çıktı.

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Adana’daki Ekim Apartmanı’nın Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat’taki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılmasına ilişkin tutuklanan müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile tutuksuz teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, apartmanının yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

Raporda, yapı yükleriyle ilgili standartlar eşliğinde değerlendirilen apartmanın üzerine inşa edildiği zeminde, herhangi bir taşıma gücü veya oturma sorunu tespit edilmediği belirtildi.

Apartmanın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir neden bulunmadığı anlatılan raporda, “Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin anılan binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya’nın sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır.” ifadesi kullanıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ekim Apartmanı’nın depremde yıkılmasıyla ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat’ta tutuklanmıştı. iki isim hakkıda 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cem Akkaya savcılıkta, “Normalde diğer müteahhitler 6,5 torba çimento koyarken biz 7,5 torba koyduk. İnşaat yaklaşık 3 yıl kadar sürdü. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” şeklinde ifade vermişti.

Tamer Erginkoç da “Söz konusu binada blokların birinin arasında kot farkından kaynaklı toprak kayması yaşanmış. İstinat duvarı yapılması istenilmiş ancak diğer bloğun yönetimi otoparkın daralacağını bahane ederek duvarın yapılmasına izin vermemiş, söz konusu yıkılma da bu yüzden gerçekleşmiştir.” ifadesini kullanmıştı. (AA)

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